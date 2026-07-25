25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

Chhattisgarh News: 500 पेड़ काट दिए गए, फिर भी 65 वर्षीय देवचरण साहू का नहीं टूटा हौसला, बंजर जमीन को बना दिया हरा-भरा जंगल

Chhattisgarh News: दुर्ग के 65 वर्षीय देवचरण साहू ने हार नहीं मानी। कांवर से पानी ढोकर बंजर जमीन पर 1000 से अधिक पेड़ों का घना जंगल खड़ा कर दिया। पढ़ें उनकी प्रेरणादायक पर्यावरण साधना की कहानी।
3 min read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Jul 25, 2026

Chhattisgarh News

Chhattisgarh Tree Plantation: एक ओर जहां विकास की दौड़ में हर दिन हजारों पेड़ कट रहे हैं और जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, वहीं दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के छोटे से गांव बड़े औंरी के 65 वर्षीय देवचरण साहू ने यह साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हों तो अकेला व्यक्ति भी प्रकृति का भविष्य बदल सकता है। जिस एक एकड़ जमीन को कभी लोग बंजर, पथरीली और बेकार मानते थे, आज उसी जमीन पर 1000 से अधिक पेड़ों का घना मिनी जंगल लहलहा रहा है। यह कहानी केवल पेड़ लगाने की नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति समर्पण, संघर्ष, धैर्य और अटूट विश्वास की कहानी है। यह उस इंसान की तपस्या है जिसने पेड़ों को केवल पौधे नहीं, बल्कि अपने बच्चों की तरह पाला।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Dengue : भारत बनाम 5 देश: डेंगू से जंग में किसकी रणनीति सबसे कारगर?

Dengue drone surveillance sri lanka model India
Patrika Special News

Childhood Bullying : अगर बच्चा अचानक बदलने लगे तो समझिए कुछ है गड़बड़, डॉक्टर से समझिए Warning

Chilhood Bullying Empowerment Cyberbullying AI Deepfakes
Patrika Special News

हर साल 58,000 मौतें, फिर भी लोग अनजान, जानिए क्या है जिम से लेकर सांप के काटने तक ‘मसल्स टूटने’ की जानलेवा बीमारी

Muscles Breakdown Disease Rhabdomyolysis symptoms causes treatment
Patrika Special News

नक्सल पर जीत के बाद PM मोदी-अमित शाह का नया विजन, क्या पर्यटन से बदलेगी बस्तर की तस्वीर? देखें स्पेशल रिपोर्ट

Bastar Tourist Destinations
Patrika Special News

Appendicitis: एपेंडिक्स का ‘मास्टर सिग्नल’ नाभि से दाईं तरफ क्यों खिसकता है दर्द? एक्सपर्ट्स से जानिए

Appendix Pin killer stomach ache Appendectomy Ovarian Cyst
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.