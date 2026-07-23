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नक्सल पर जीत के बाद PM मोदी-अमित शाह का नया विजन, क्या पर्यटन से बदलेगी बस्तर की तस्वीर? देखें स्पेशल रिपोर्ट

Bastar Tourism: नक्सलवाद पर सफलता के बाद बस्तर को पर्यटन हब बनाने पर केंद्र का फोकस। जानिए PM मोदी–अमित शाह के विजन, जमीनी चुनौतियों और पूरी स्पेशल रिपोर्ट।
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जगदलपुर

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Khyati Parihar

Jul 23, 2026

Bastar Tourist Destinations

पर्यटन का नया नक्शा, लेकिन पुरानी चुनौतियां

Bastar Tourism Development: कभी नक्सलवाद के कारण देशभर में पहचान बनाने वाला बस्तर अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में हालात तेजी से बदले हैं। केंद्र सरकार अब बस्तर को देश के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक कई मंचों से बस्तर में पर्यटन की संभावनाओं का उल्लेख कर चुके हैं।

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