नक्सल पर जीत के बाद PM मोदी-अमित शाह का नया विजन, क्या पर्यटन से बदलेगी बस्तर की तस्वीर? देखें स्पेशल रिपोर्ट

Bastar Tourism Development: कभी नक्सलवाद के कारण देशभर में पहचान बनाने वाला बस्तर अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में हालात तेजी से बदले हैं। केंद्र सरकार अब बस्तर को देश के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक कई मंचों से बस्तर में पर्यटन की संभावनाओं का उल्लेख कर चुके हैं।