सोयाबीन से डेयरी तक, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर किसान क्यों डरे, बीजेपी-कांग्रेस भी आमने-सामने

India US Trade Deal: दिल्ली की ओर बढ़ते किसानों के ट्रैक्टर, सीमाओं पर बढ़ाई गई सुरक्षा और दूसरी तरफ भारत-अमेरिका के बीच तेजी से आगे बढ़ती व्यापार वार्ता। इन दोनों तस्वीरों को अगर साथ रखकर देखें तो साफ समझ आता है कि मामला केवल एक व्यापार समझौते का नहीं है। बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, किसानों की आजीविका, उद्योगों के भविष्य और वैश्विक राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत सरकार इसे निर्यात बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने का अवसर मान रही है। वहीं किसान संगठनों का कहना है कि यदि समझौते में कृषि क्षेत्र को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली, तो इसका सबसे बड़ा असर छोटे और मध्यम किसानों पर नजर आ सकता है। यही वजह है कि यह ट्रेड डील अब केवल आर्थिक विषय नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुकी है।