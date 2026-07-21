एक पेड़ काटकर 10 लगाना जंगल नहीं बचाता…! टूटते जंगलों के साथ बारिश का भरोसा भी टूट रहा

barish ka karkhana forest and rain connection: भारत के कौन-कौन से जंगलों को खतरा, कैसे कर सकते हैं भारत में मानसून को प्रभावित। (AI creative)
Forest And Rainfall Connection: 'बारिश का कारखाना' में अब तक हमने जाना कि पेड़ बारिश बनाने की प्रक्रिया में किस तरह मदद करते हैं? जंगल सिर्फ बारिश का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसे दोबारा आसमान तक पहुंचाने और बरसने में मदद भी करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर यही जंगल तेजी से खत्म होने लगे तो क्या होगा? क्या बारिश रूठ जाएगी? यह सिर्फ पर्यावरण की कहानी नहीं है, बल्कि खेती, पेयजल, नदियों, बिजली उत्पादन और करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है। भारत के कई वन क्षेत्र ऐसे हैं जो, पूरे मानसून तंत्र के लिए नमी का इंजन बने हुए हैं। लेकिन उनके गायब होने की खबरें और वैज्ञानिक शोध भी लगातार सामने आते रहते हैं। इसे देखते हुए वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि इन जंगलों का क्षरण ऐसे ही जारी रहा, तो आने वाले वर्षों में वर्षा का स्वरूप और ज्यादा अनिश्चित हो सकता है।
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