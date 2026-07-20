Inspirational Story: छत्तीसगढ़ का 'चेस परिवार(photo-patrika0
Inspirational Story: छत्तीसगढ़ की धरती प्रतिभाओं से भरी हुई है। यहां की मिट्टी ने खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कई नाम दिए हैं। इन्हीं में से एक है महासमुंद का पटले परिवार, जिसने शतरंज को सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक मिशन बना लिया है। आज यह परिवार न केवल खुद शतरंज की बिसात पर सफलताओं के नए अध्याय लिख रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहा है।
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