Chhattisgarh Solar Project: कबीरधाम जिले में ग्रामीण विकास की एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है, जो सिर्फ महिलाओं को रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें तकनीक और उद्यमिता से जोड़ रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़ी महिलाएं अब 'सोलर दीदी' बनकर गांवों में सौर ऊर्जा की नई पहचान गढ़ रही हैं। ये महिलाएं अब केवल स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं, बल्कि सोलर पैनल की बिक्री, इंस्टॉलेशन, वायरिंग, तकनीकी सलाह और मेंटेनेंस जैसे काम भी संभाल रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में हरित ऊर्जा का विस्तार होने के साथ महिलाओं के लिए सम्मानजनक और स्थायी आजीविका का नया रास्ता खुला है।