Brain Stroke: युवाओं में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क? न्यूरोसर्जन से जानिए वॉर्निंग साइन्स

क्यों आ रहा युवाओं को ब्रेन स्ट्रोक? (Photo: AI)
Brain Stroke in 30's : आज की दुनिया में यह एक आम सी बात हो गयी जहां ऑफिस की डेडलाइन का तनाव, देर रात तक जागना और अनहेल्दी खानपान- ये सब मिलकर हमारी सेहत को उस मोड़ पर ले जा रहे हैं, जहां पहले कभी युवा जाने की सोच भी नहीं सकते थे। कुछ साल पहले तक 'ब्रेन स्ट्रोक' (Brain Stroke) को बुढ़ापे की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 30 से 35 साल के युवाओं में भी स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
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