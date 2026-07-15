Monsoon Hair Fall : क्या मानसून में पकौड़े-समोसे खाना बना रहा है आपके बालों को ऑयली? डर्मेटोलॉजिस्ट से समझिए

Monsoon Hair Fall : मानसून का मौसम भीषण गर्मी से राहत तो लाता है, लेकिन अपने साथ सेहत और त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं भी लेकर आता है। इस मौसम में सबसे ज्यादा मार हमारे बालों और स्कैल्प पर पड़ती है। हवा में अत्यधिक नमी (Humidity) और बार-बार होने वाले पसीने के कारण स्कैल्प हमेशा चिपचिपी बनी रहती है। नतीजा? बालों का अत्यधिक टूटना, जिद्दी डैंड्रफ और स्कैल्प पर फंगल इन्फेक्शन। डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया, मानसून में बालों को खास देखभाल की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि इस मौसम में अपने स्कैल्प को हेल्दी और इन्फेक्शन-मुक्त कैसे रखें।