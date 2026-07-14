छत्तीसगढ़ की बेटी का बड़ा मुकाम, अनुपम खेर संग ‘श्रीरामभूमि’ में दिखेगा अभिनय का दम, ओटीटी में भी बना रहीं पहचान

Shri RamBhoomi Film: छत्तीसगढ़ की बेटी और अभिनेत्री श्वेता पड्डा राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान मजबूत कर रही हैं। भिलाई में जन्मी श्वेता अब निर्देशक कामाख्या सिंह की आगामी फिल्म 'श्रीरामभूमि' में अभिनेता अनुपम खेर, ऋत्विक भौमिक और अमृता खानविलकर जैसे कलाकारों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आएंगी। इसकी शूटिंग अयोध्या में चल रही है। पत्रिका से बातचीत में श्वेता ने बताया कि प्रदेश के कलाकारों को अक्सर बाहर अपनी प्रतिभा साबित करनी पड़ती है, लेकिन वे हमेशा कर्म और मेहनत में विश्वास रखती हैं। मुझे खुशी है कि अपनी कला के माध्यम से वे छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रही हूं।