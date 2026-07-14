High Heels and Oversized Bags: फैशन आपकी रीढ़ और हड्डियों को कर रहा बीमार, किस अंग को क्या हो रहा नुकसान ?

खतरे में स्पाइन हेल्थ! (AI)
High Heels : फैशन और स्टाइल महिलाओं के आत्मविश्वास का आज एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। स्टाइलिश दिखने की इसी चाहत में 'हाई हील्स' (High Heels) और 'ओवरसाइज्ड हैंडबैग्स' (Oversized Handbags) हर महिला के वार्डरोब का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। कॉर्पोरेट मीटिंग्स से लेकर कैजुअल आउटिंग्स तक, ये दोनों चीजें लुक को तुरंत अपग्रेड कर देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्टाइल को आप पूरे गर्व के साथ कैरी कर रही हैं, वह आपके शरीर के भीतर एक गंभीर संकट को जन्म दे रहा है?
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