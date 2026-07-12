रील्स से रियल सक्सेस तक, भिलाई की काजल बनीं छत्तीसगढ़ की पहली ब्लू टिक क्रिएटर, आज दे रही हैं दर्जनों युवाओं को रोजगार

Bhilai Digital Creator: छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली 27 वर्षीय डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर काजल श्रीवास आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी सफलता रातों-रात नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, लगातार सीखने की ललक और खुद पर अटूट विश्वास है। वर्ष 2019 में पिता की गंभीर बीमारी के बाद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इसी चुनौती ने उन्हें डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाने की प्रेरणा दी। महज 3500 रुपए की पहली कमाई से शुरू हुआ उनका सफर आज लाखों फॉलोअर्स, राष्ट्रीय पहचान और अपने सफल डिजिटल स्टार्टअप तक पहुंच चुका है।