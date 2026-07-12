जन्मदर बढ़ाने सरकारें खर्च कर रहीं अरबों रुपए और युवा ढूंढ़ रहे भरोसेमंद साथी

UNFPA Report Life Partner: आर्थिक स्थिति के अलावा एक भावनात्मक पहलू भी है, कि युवा पीढ़ी परिवार शुरू करने लंबा इंतजार भी कर रही है। (Photo: AI Generated)
UNFPA Report 2026: दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हंगरी, जापान, रूस, ताइवान और इटली जैसे ऐसे कई देश हैं, जहां जन आबादी में हर साल गिरावट दर्ज की जा रही है। और सरकारों की चिंता बढ़ती जा रही है। स्थिति ये आई कि सरकारों ने अपने अपने स्तर पर युवाओं को शादी करने से लेकर बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहि राशि, सब्सिडी, इंसेन्टिव्स, पैरेंटिंग लीव्ज, घर, शिक्षा जैसी सुविधाओं के साथ ही इनकम टैक्स में छूट जैसी योजनाएं शुरू कर दीं। लेकिन इन योजनाओं ने सरकारों को उम्मीद के मुताबिक परिणाम अब तक नहीं दिए हैं।'
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