Monsoon Asthma Triggers: मानसून में क्यों बढ़ जाता है अस्थमा का अटैक ? पल्मोनोलॉजिस्ट से जानिए बचाव के उपाय

Monsoon Asthma Triggers : गर्मी के लंबे और उमस भरे दिनों के बाद मानसून की पहली बारिश हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। मौसम सुहाना हो जाता है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। लेकिन, जहां यह मौसम आम लोगों को राहत देता है, वहीं अस्थमा (Asthma) या दमा के मरीजों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बारिश के महीनों में अस्थमा के अटैक और सांस से जुड़ी अन्य बीमारियों के मामलों में अचानक 30 से 40 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जाती है।