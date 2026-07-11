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Operation Sindoor के बाद पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्ती, कोई नहीं कर पाया घुसपैठ, सिर्फ 5 को मिली एंट्री, जानें नया प्रोटोकॉल

Operation Sindoor: पाकिस्तान से भारत आने वाले हरेक नागरिक पर काफी निगरानी रखी जा रही है। एफआरओ से हरी झंडी मिलने के बाद ही पाक नागरिकों को वीजा दिया जा रहा है। भारत में आते ही उन्हें एफआरओ में हाजिरी देनी होती है। इस बारे में पढ़िए पत्रिका के सीनियर रिपोर्टर मुकेश शर्मा की विस्तृत रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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मुकेश शर्मा

Jul 11, 2026

India Pakistan Tension Operation Sindoor Pakistani Citizens in India FRRO Rules

भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री पर सख्ती से बदली तस्वीर (Photo: IANS)

Operation Sindoor: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े सुरक्षा तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों की निगरानी पहले से कहीं अधिक कड़ी कर दी गई है। अब यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत आता है, तो उसे वीजा देने की अनुमति विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) से लेनी होती है। यहां उसे सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, ताकि सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड में उसकी एंट्री हो सके। इसके बाद ही वह निर्धारित शर्तों के अनुसार अपने गंतव्य तक जा सकता है।

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