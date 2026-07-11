Operation Sindoor के बाद पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्ती, कोई नहीं कर पाया घुसपैठ, सिर्फ 5 को मिली एंट्री, जानें नया प्रोटोकॉल

Operation Sindoor: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े सुरक्षा तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों की निगरानी पहले से कहीं अधिक कड़ी कर दी गई है। अब यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत आता है, तो उसे वीजा देने की अनुमति विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) से लेनी होती है। यहां उसे सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, ताकि सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड में उसकी एंट्री हो सके। इसके बाद ही वह निर्धारित शर्तों के अनुसार अपने गंतव्य तक जा सकता है।