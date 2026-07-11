Weekend Warrior Syndrome: हफ्ते में सिर्फ एक दिन की भारी एक्सरसाइज! जानिए कैसे उम्रदराज लोगों को पहुंचा रही है गंभीर नुकसान

Weekend Warrior Syndrome affects Joints: कॉर्पोरेट कल्चर की कुर्सी पर बैठकर काम करने (Desk Bound Job) की आदत ने हमारी शारीरिक गतिविधियों (Physical Exercise) को वीकेंड तक सीमित कर दिया है। सोमवार से शुक्रवार या शनिवार तक ऑफिस के काम में व्यस्त रहने वाले लोग अक्सर अपनी फिटनेस की कमी को पूरा करने के लिए अपने वीक ऑफ के दिन जी-तोड़ मेहनत करते हैं। कोई संडे को अचानक 10 किलोमीटर की रनिंग पर निकल जाता है, तो कोई जिम में जाकर भारी वजन उठाने लगता है। इस आदत को 'वीकेंड वॉरियर सिंड्रोम' (Weekend Warrior Syndrome) कहा जाता है।