बारिश में जंगल-झरनों की ओर बढ़ा युवाओं का रुझान, छत्तीसगढ़ की साइकोलॉजिस्ट डॉ. शकुंतला दुल्हानी बोलीं- प्रकृति से दूर होता है तनाव

Monsoon Nature Trail: प्रदेश में मानसून ने पूरी तरह रफ्तार पकड़ ली है। लगातार हो रही बारिश से जहां जंगल, पहाड़ और झरने जीवंत हो उठे हैं, वहीं राजधानी रायपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं के बीच नेचर ट्रेल, रेन वॉक और वीकेंड ट्रेकिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। पूरे सप्ताह ऑफिस, पढ़ाई और डिजिटल स्क्रीन पर व्यस्त रहने वाले लोग अब सप्ताहांत में प्रकृति की गोद में कुछ सुकून भरे पल बिताना पसंद कर रहे हैं।