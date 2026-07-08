Illegal Sand mining: अवैध खनन से थम रही जलीय जीवन की सांसें, महाशिर से लेकर कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर

Illegal Sand mining and Crisis: नदियां, जिन्हें प्रदेश की जीवनरेखा कहा जाता है, आज अवैध खनन (Illegal Mining) के कारण एक मौन त्रासदी से जूझ रही हैं। इन नदियों में न केवल पानी कम हो रहा है, बल्कि सदियों से इनमें फलने-फूलने वाली मछलियों की कई दुर्लभ प्रजातियां अब इतिहास बनने की कगार पर हैं। नर्मदा (Narmada) की रानी कही जाने वाली राजकीय मछली महाशीर से लेकर चंबल की विशाल गूँज तक, जलीय जैव-विविधता का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है।