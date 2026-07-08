Night Routine : मजबूत दिल और लंबी उम्र का सीक्रेट, कार्डियोलॉजिस्ट से समझें रात का ‘नॉन-नेगोशिएबल’ रूटीन

लंबी उम्र और स्वस्थ दिल का सीक्रेट!( Photo :AI)
Night Routine affects Heart health : आज के समय में 'हेल्दी लाइफ' और 'लंबी उम्र' (Longevity) पाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया भर में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारियां (Cardiovascular Disease) हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अब 30 से 40 साल के युवा भी साइलेंट हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं।
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