महिलाओं को समय पर न्याय दिलाना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता, पत्रिका से खास बातचीत में डॉ. ममता साहू ने कही यह बात

Patrika Exclusive Interview: प्रदेश की करीब 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है और जो महिलाएं वास्तव में प्रताड़ित हैं या अपने अधिकारों से वंचित हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। यह कहना है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. ममता साहू का। पत्रिका से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि, मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य महिलाओं को उनके अधिकार और समय पर न्याय दिलाना होगा।