MP Rural Roads: मध्यप्रदेश के 49 हजार गांवों तक नहीं पहुंची सड़क, इमरजेंसी हो तो मुश्किल से बच पाती है जान

MP Rural Roads: ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क मार्ग बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद मध्यप्रदेश के लगभग 49 हजार छोटे गांवों तक पहुंचने के लिए सड़क़ नहीं है। कच्चे रास्ते भी इतने खराब हैं कि बारिश के दिनों में वहां से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। कई गांवों के रास्ते बंद होने से आसपास के गांवों से संपर्क टूट जाता है। हालात यह है कि इन गांवों के लोगों को बीमार होने पर खटिया पर डालकर आसपास के अस्पतालों तक पहुंचना पड़ रहा है। हाल में रीवा और सिंगरौली में दो ऐसे दिल को झकझोरने वाले मामले सामने आए, जिनसे नागरिक सुविधाओं के दावों की हकीकत उजागर हो गई।