Missing Child : जमीन के ‘भगवान’ जब हैवानों के हाथ लग जाते हैं, जानिए गुमशुदा बच्चों की रौंगटे खड़े करने वाली सच्चाई

Missing Child India : राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट बता रही है कि वर्ष 2024 में भारत में 98,375 बच्चे लापता हुए। इस आंकड़े का प्रतिदिन का औसत 269 बच्चों के बराबर है, जो बच्चे लापता हुए उनमें 22,768 लड़के, 75,603 लड़कियां और 4 ट्रांसजेंडर थे। इससे एक साल पहले यानी वर्ष 2023 में लापता बच्चों की संख्या 91,296 थी, जो 2024 में 98,375 हो गई। यानी गुमशुदा बच्चों की संख्या में एक साल में ही 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई।