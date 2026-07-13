Omega3 Supplements: क्या ओमेगा-3 कैप्सूल वाकई आपके दिमाग को तेज करते हैं? डॉक्टर से जानिए

Omega3 Supplements : समाज में हर किसी को काम का तनाव और उम्र बढ़ने के साथ भूलने की बीमारी (Dementia या Alzheimer’s) का खतरा सताने लगा है। ऐसे में बाजार में मिलने वाले ओमेगा-3 सप्लीमेंट्स (Omega-3 Supplements), खासकर फिश ऑयल कैप्सूल्स (Fish Oil Pills), को 'ब्रेन बूस्टर' या 'याददाश्त बढ़ाने वाली जादुई गोली' के रूप में प्रमोट किया जाता है।



अपनी दिमागी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए करोड़ों लोग हर साल इन पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। लेकिन क्या ये सप्लीमेंट्स वाकई हमारे दिमाग के लिए उतने ही चमत्कारी हैं, जितना विज्ञापनों में दावा किया जाता है? हाल ही में आए कुछ बड़े क्लीनिकल ट्रायल्स और रिसर्च के नतीजों ने न केवल आम जनता को, बल्कि खुद वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया है। आइए समझते हैं कि क्या हमें इन सप्लीमेंट्स को लेना बंद कर देना चाहिए?