मोबाइल पर घंटों…, लेकिन लाइफ पार्टनर की ऑनलाइन तलाश में युवा नहीं इंटरेस्टेड, सर्वे में बड़ा खुलासा

UNFPA Survey online dating: आज की दुनिया को हम डिजिटल की दुनिया कहते हैं। सोशल मीडिया और ऐप्स के माध्यम से इंसान अपनी हर जरूरत पूरी कर रहा है। यहां तक डेटिंग ऐप्स और मेट्रोमोनियल साइट्स के माध्यम से आजकल रिश्ते बन रहे हैं। ऐसे में लोगों की आम धारणा बन चुकी है कि अब नई पीढ़ी अपना जीवनसाथी या पार्टनर मोबाइल स्क्रीन पर ही ढूंढ़ रही है। डिजिटल की इस दुनिया ने तो रिश्तों का स्वरूप ही बदल दिया है। लेकिन हकीकत इससे इतर और चौंकाने वाली है। UNFPA के सर्वे के मुताबिक 55 फीसदी से ज्यादा युवाओं ऐसे हैं जो घंटों मोबाइल या इंटरनेट पर समय बिताते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी डेटिंग ऐप या लाइफ पार्टनर नहीं खोजता। यह आंकड़ा उन सभी एक्टिविटीज से कम है, जिनके लिए युवा इंरनेट का उपयोग कर रहा है।