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Patrika Special News

Dogs और Cats की बदल रही दुनिया! Pet Parents साथ में ले जा रहे कैफे, स्पा और डे-केयर!

Premium Pet Parenting: डॉग और कैट्स अब केवल पालतू जानवर नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य बन चुके हैं। बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ते भावनात्मक जुड़ाव के बीच 'पेट पैरेंटिंग' का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जिसके साथ ग्रूमिंग, डे-केयर, स्पा और प्रीमियम पेट केयर सेवाओं की मांग भी लगातार बढ़ रही है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jul 13, 2026

Pet Parenting

Pet Parenting: रायपुर में बढ़ रहा Pet Parenting का ट्रेंड(photo-patrika)

Pet Parenting: कुछ साल पहले तक डॉग और कैट्स को घर की सुरक्षा, शौक या बच्चों के मनोरंजन के लिए पाला जाता था, लेकिन अब राजधानी में उनकी पहचान पूरी तरह बदल चुकी है। आज वे परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं और लोग खुद को उनका मालिक नहीं, बल्कि 'पेट पैरेंट' कहना पसंद करते हैं। बदलती लाइफस्टाइल, न्यूक्लियर फैमिली, अकेलेपन की बढ़ती समस्या और भावनात्मक जुड़ाव ने इस सोच को नई दिशा दी है।

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