Dogs और Cats की बदल रही दुनिया! Pet Parents साथ में ले जा रहे कैफे, स्पा और डे-केयर!

Pet Parenting: रायपुर में बढ़ रहा Pet Parenting का ट्रेंड(photo-patrika)
Pet Parenting: कुछ साल पहले तक डॉग और कैट्स को घर की सुरक्षा, शौक या बच्चों के मनोरंजन के लिए पाला जाता था, लेकिन अब राजधानी में उनकी पहचान पूरी तरह बदल चुकी है। आज वे परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं और लोग खुद को उनका मालिक नहीं, बल्कि 'पेट पैरेंट' कहना पसंद करते हैं। बदलती लाइफस्टाइल, न्यूक्लियर फैमिली, अकेलेपन की बढ़ती समस्या और भावनात्मक जुड़ाव ने इस सोच को नई दिशा दी है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग