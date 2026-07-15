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मां और पिता के लिए आज भी अलग-अलग नियम? UNFPA सर्वे में सामने आई भारत समेत दुनिया की दोहरी सोच

UNFPA Survey Report 2026: भारतीय समाज के साथ ही दुनिया भर में महिलाओं की बराबरी की बात की जाती है, लेकिन UNFPA का सर्वे में मिले चौंकाने वाले संकेत। सर्वे में शामिल हुए दुनिया के 73 देशों के एक लाख से ज्यादा लोगों पर किए गए सर्वे में ज्यादातर प्रतिभागियों ने कामकाजी मांओं को पुरुषों की तुलना में कम पसंद किया, वहीं बच्चे न चाहने और तलाक पर भी महिलाओं के प्रति उनका नजरिया अलग-अलग दिखा
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भोपाल

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Sanjana Kumar

Jul 15, 2026

UNFPA Report 2026 Gender Equality

UNFPA Report 2026 Gender Equality: photo AI Generated

UNFPA Survey Report 2026: हम आधुनिक दौर में जी रहे हैं और बरसों से महिलाओं की बराबरी को लेकर काम कर रहे हैं, सफल महिलाओं के उदाहरण बताते हमें गर्व होता है कि बात अब बराबरी पर आ चुकी है। वो जमीन से आसमान छूने लगी हैं, एक सिपाही बनकर देश की सीमाओं तक पहुंच रही है और हम गर्व से बराबरी की बात सोच रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक छत, एक बच्चा, एक ही नौकरी, लेकिन अगर फुल टाइम जॉब करने वाले पिता हों तो, सामाजिक प्रतिक्रिया अलग होती है और मां हो तो अलग। यही नहीं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की Demographic Future Survey रिपोर्ट संकेत देती है कि परिवार, बच्चों से जुड़े कई फैसलों पर दुनिया की सोच आज भी महिलाओं के प्रति समान नहीं है। सर्वे में छोटे बच्चों के साथ फुल-टाइम जॉब करने वाली महिलाएं, बच्चे न चाहने वाली महिलाएं और छोटे बच्चों के रहते तलाक लेने वाली महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम पसंद की गईं। जबकि एक पुरुष को इन सभी स्वरूपों में सामाजिक स्वीकार्यता ज्यादा मिली।

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