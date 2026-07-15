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दुनिया में कहीं रजिस्टर, कहीं सिटीजन सर्टिफिकेट, लेकिन भारत में क्या है नागरिकता का असली प्रमाण?

Indian Citizenship Proof: भारत में नागरिकता का प्रमाण क्या है? क्या आप जानते हैं आपके दस्तावेजों में से कौन सा भारतीय दस्तावेज आपकी नागरिकता साबित करता है? दूसरे देशों से कैसे अलग है भारतीय नागरिकता की संवैधाानिक व्यवस्था? पढ़ें विशेष रिपोर्ट
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भारत

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Sanjana Kumar

Jul 15, 2026

Indian Citizenship proof

Indian Citizenship proof: भारत में कैसे तय होती है नागरिकता, दूसरे देशो से कैसे अलग। (photo AI Generated)

Indian Citizenship Proof: आप कहां के रहने वाले हैं, क्या आप भारत के ही नागरिक हैं? हां हां.. हमारे पूर्वज यहीं रहते थे। आपके पास क्या सबूत है आप भारत के ही नागरिक हैं? हमारे पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, हमारा निवास प्रमाण पत्र है। और ये देखिए हमारा पासपोर्ट…यहां हमारे परिवार को यहां रहते हुए 50 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है।

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