अब झरनों से बदलेगी बस्तर की पहचान! नक्सलगढ़ के ‘हिडन फॉल्स’ बनेंगे छत्तीसगढ़ का नया टूरिज्म ब्रांड

CG Hidden Waterfalls: छत्तीसगढ़ की पहचान अब सिर्फ घने जंगलों, जनजातीय संस्कृति और चित्रकोट जैसे प्रसिद्ध जलप्रपातों तक सीमित नहीं रहेगी। राज्य सरकार अब उन'हिडन फॉल्स' (छिपे हुए झरनों) को पर्यटन के नक्शे पर लाने की तैयारी में है, जिनके बारे में अब तक स्थानीय ग्रामीणों के अलावा बहुत कम लोग जानते हैं। वन एवं पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से ऐसे करीब 32 बरसाती और स्थायी झरनों का रोडमैप तैयार कर रहा है, ताकि उन्हें इको-टूरिज्म के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं, बल्कि उन इलाकों तक विकास पहुंचाना भी है, जो वर्षों तक नक्सल हिंसा और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मुख्यधारा से दूर रहे।