कुडनकुलम डेटा लीक: भारत के परमाणु संयंत्र कितने सुरक्षित, कैसे होती है सबसे संवेदनशील ठिकानों की पहरेदारी?

Kudankulan Nuclear power plant India: तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र चर्चा में, जानें कैसे की जाती है इनकी सुरक्षा, डेटा लीक होना क्यों हो सकता है खतरनाक? (photo: AI Creative)
Kudankulam Data Leak: तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु बिजलीघर से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज लीक होने के मामले ने देशभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हालांकि मामले में अब तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और NPCIL के बयानों में ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि रिएक्टर के महत्वपूर्ण नियंत्रण तंत्र या न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम से कोई समझौता हुआ हो। लेकिन इस घटना ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है, भारत के परमाणु बिजली घरों की सुरक्षा आखिर कैसे की जाती है? क्या डेटा लीक से परमाणु संयंत्र खतरे में आ सकता है? या फिर दोनों ही सवाल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं?
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