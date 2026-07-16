सूजन का हार्ट अटैक से संबंध! जानिए कैसे बढ़ा सकती है हृदयाघात का खतरा?

Inflammation Heart Attack Risk: हार्ट अटैक का नाम आते ही सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज पर बात होती है। लेकिन वैज्ञानिक शोध बता रहे हैं कि शरीर में महीनों या वर्षों तक बनी रहने वाली सूजन (Chronic Inflammation) भी धमनियों को नुकसान पहुंचाती है और हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह सूजन अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर में बनी रहती है, इसलिए इसे 'साइलेंट इंफ्लेमेशन' भी कहा जाता है।