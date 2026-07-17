4.57 अरब साल के सूरज की उल्टी गिनती शुरू! क्या पृथ्वी को निगल जाएगा? वैज्ञानिकों ने बताया पूरा ‘Doomsday’

Sun Life Cycle: हर सुबह उगने वाला सूरज हमें जीवन देता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि उसका भी एक तय जीवनकाल है। करीब 4.57 अरब वर्ष पुराना हमारा सूर्य अब अपने जीवन का लगभग आधा सफर पूरा कर चुका है। NASA और दुनिया के कई खगोलीय अनुसंधान संस्थानों के मुताबिक, आने वाले समय में सूर्य धीरे-धीरे और ज्यादा चमकीला होगा, फिर विशाल लाल दानव (Red Giant) में बदल जाएगा। अंततः एक White Dwarf बन जाएगा। इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पृथ्वी का क्या होगा? वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल, सौर भौतिकी और दूसरे तारों के अध्ययन के आधार पर इसका जवाब खोजने की कोशिश की है।