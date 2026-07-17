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Patrika Special News

पेड़ कैसे बनाते हैं बारिश? जानिए जंगलों में बारिश का कारखाना और Flying Revers का विज्ञान

How Trees Make Rain:क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ सिर्फ बारिश का इंतजार नहीं करते, बल्कि बारिश के बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सोचा है कि क्या जंगल आसमान में उड़ती नदियां बना सकते हैं? अगर इनका जवाब जानना चाहते हैं तो patrika.com पर आज से पढ़ें 'बारिश का कारखाना'। जंगलों, मानसून और हमारे ही भविष्य की कहानी सुनाती ये सीरीज आपके लिए हो सकती है खास...
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भारत

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Sanjana Kumar

Jul 17, 2026

How Trees Make Rain

How Trees Make Rain: अमेजन के जंगल सिकुड़ रहे वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी, कैसे होगी बारिश? क्या भारत के जंगलों को भी है खतरा, क्या ये भी लाते हैं बारिश। (AI Generated Photo)

How Trees Make Rain: अमेजन के जंगलों से प्रेरित भारत के जंगलों, मानसून और भविष्य की कहानी सुनाती 'बारिश का कारखाना' सीरीज बताएगी कि जंगल कितने जरूरी हैं, क्योंकि ज्यादातर रिपोर्ट्स और लोग भी इन्हें सिर्फ ऑक्सीजन का स्रोत ही मानते हैं, लेकिन ये बारिश बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और बारिश की उड़ती नदियां भी बनाते हैं। जंगल सिर्फ प्रकृति की धरोहर नहीं हैं, बल्कि भारत की जल, खाद्य और जलवायु सुरक्षा की भी नींव हैं। आज इस सीरीज की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगी कि बचपन में स्कूल के दौरान मुझे एक कविता ने बहुत प्रभावित किया था।

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