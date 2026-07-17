पेड़ कैसे बनाते हैं बारिश? जानिए जंगलों में बारिश का कारखाना और Flying Revers का विज्ञान

How Trees Make Rain: अमेजन के जंगलों से प्रेरित भारत के जंगलों, मानसून और भविष्य की कहानी सुनाती 'बारिश का कारखाना' सीरीज बताएगी कि जंगल कितने जरूरी हैं, क्योंकि ज्यादातर रिपोर्ट्स और लोग भी इन्हें सिर्फ ऑक्सीजन का स्रोत ही मानते हैं, लेकिन ये बारिश बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और बारिश की उड़ती नदियां भी बनाते हैं। जंगल सिर्फ प्रकृति की धरोहर नहीं हैं, बल्कि भारत की जल, खाद्य और जलवायु सुरक्षा की भी नींव हैं। आज इस सीरीज की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगी कि बचपन में स्कूल के दौरान मुझे एक कविता ने बहुत प्रभावित किया था।