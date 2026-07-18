क्या बदलने वाली है भारतीय करेंसी? 165 साल बाद प्लास्टिक नोटों की तैयारी, जानिए क्यों उठाया जा रहा यह बड़ा कदम?

Polymer Notes India: RBI ने शुरू की बड़ी तैयारी, अगले साल तक पॉलीमर या प्लास्टिक नोट्स बाजार में लाने की तैयारी। (AI Generated Creative)
RBI Plastic Notes: आपकी जेब में रखा 10 या 20 रुपये का नोट आने वाले समय में कागज का नहीं, बल्कि पॉलीमर (प्लास्टिक) का हो सकता है। RBI ने देश में पॉलीमर नोटों (Polymer Notes) के संचालन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिसके लिए बड़ी तैयारी भी सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नोट छापने वाली इकाई BRBNMPL (Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited) ने पॉलीमर बैंक नोटों के लिए विशेष सुरक्षा फीचर वाले सब्सट्रेट की आपूर्ति और निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) आमंत्रित किया है। इसमें इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जानकारी के मुताबिक EOI के तहत बोली जमा करने के लिए 18 अगस्त लास्ट डेट तय की गई है।
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