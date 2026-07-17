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Cyberchondria: एआई की अधूरी जानकारी दे रही है लोगों को पैनिक अटैक? मनोचिकित्सक से समझिए

Cyberchondria : गूगल और AI चैटबॉट्स को डॉक्टर समझने की भूल कहीं आपको 'लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रॉमा' न दे दे। मनोचिकित्सक डॉ. सुनील शर्मा से जानिए क्या है साइबरकॉन्ड्रिया, इसके लक्षण और उपाय।
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भारत

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Chitra Badoliya

Jul 17, 2026

Cyber chondria Artificial Intelligence Medication on Internet Advice

'साइबरकॉन्ड्रिया': डॉक्टर या AI? (Photo: AI)

Cyberchondria : आज के दौर में जहां स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक, हम हर छोटी-बड़ी समस्या का समाधान इंटरनेट पर तलाशते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही आदत आपको एक गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार बना रही है? जी हां, अगर आपको हल्का सा सिरदर्द, थकान या बुखार महसूस होता है और आप डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधे गूगल या एआई (AI) चैटबॉट्स पर बीमारी के लक्षण सर्च करने लगते हैं, तो आप 'साइबरकॉन्ड्रिया' (Cyberchondria) की चपेट में हैं।

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