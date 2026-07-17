Cyberchondria: एआई की अधूरी जानकारी दे रही है लोगों को पैनिक अटैक? मनोचिकित्सक से समझिए

Cyberchondria : आज के दौर में जहां स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक, हम हर छोटी-बड़ी समस्या का समाधान इंटरनेट पर तलाशते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही आदत आपको एक गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार बना रही है? जी हां, अगर आपको हल्का सा सिरदर्द, थकान या बुखार महसूस होता है और आप डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधे गूगल या एआई (AI) चैटबॉट्स पर बीमारी के लक्षण सर्च करने लगते हैं, तो आप 'साइबरकॉन्ड्रिया' (Cyberchondria) की चपेट में हैं।