क्या जंगलों की कटाई बदल रही है बारिश का गणित? वैज्ञानिक शोधों से जानिए असर

Forest Cutting impact on Monsoon rain: क्या जंगल बदल सकते हैं बारिश का गणित? जानें क्या कहते हैं वैज्ञानिक? (AI Generated Creative)
Monsoon Rainfall by forests: क्या कोई जंगल सैकड़ों किलोमीटर दूर होने वाली बारिश को भी प्रभावित कर सकता है? क्या पेड़ों के कम होने से बादल अपना रास्ता बदल सकते हैं? पहली नजर में यह सवाल कल्पना जैसे लग सकते हैं, लेकिन पिछले एक दशक में भारत और दुनिया के कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने संकेत दिए हैं कि जंगल केवल बारिश का परिणाम नहीं हैं, बल्कि वर्षा की पूरी प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार भी हैं। इसीलिए जंगलों की कटाई का असर केवल हरियाली तक सीमित नहीं रह जाता। यह संपूर्ण जल चक्र, स्थानीय तापमान, हवा की नमी और मानसून के व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिक यह भी स्पष्ट करते हैं कि वर्षा में बदलाव के लिए जहां समुद्री तापमान, एल-नीनो, जलवायु परिवर्तन और अन्य वायुमंडलीय कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं जंगल भी इस बदलाव के लिए बड़े सहयोगी हैं। 'बारिश का कारखाना' के इस भाग में पढ़ें अमेजन के जंगलों की तरह क्या भारत के जंगल भी प्रभावित कर सकते हैं बारिश का पैटर्न?
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