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Bulimia Nervosa : क्या होता है ईटिंग डिसऑर्डर? डाइटिशियन डॉ. सोनल ढेमला से जानें इसके लक्षण और उपाय

Bulimia Nervosa: क्या आप भी खाने के तुरंत बाद वॉशरूम भागते हैं? यह बुलीमिया नर्वोसा के लक्षणों में से एक हो सकता है। जानिए ईटिंग डिसऑर्डर के कारण और बचाव के उपाय।
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भारत

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Chitra Badoliya

Jul 20, 2026

Bulimia Nervosa Behaviour Changes Symptoms Eating Disorder

क्या आपको भी है 'बुलीमिया'? (Photo : AI)

Bulimia Nervosa : अक्सर बदलते लाइफस्टाइल और मानसिक तनाव के कारण लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इन्हीं में से एक गंभीर समस्या है 'बुलीमिया नर्वोसा'। यह एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर (Eating Disorder) है, जिससे पीड़ित व्यक्ति पहले तो एक ही बार में बहुत सारा खाना खा लेता है (Binge Eating) और फिर वजन बढ़ने के डर से या ग्लानि (Guilt) के कारण उस खाने को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है (Purging)। यह समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं और किशोरों (Teenagers) में अधिक देखी जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर यह ईटिंग डिसऑर्डर क्यों होता है? इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे संभव है?

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