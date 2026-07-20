Bulimia Nervosa : क्या होता है ईटिंग डिसऑर्डर? डाइटिशियन डॉ. सोनल ढेमला से जानें इसके लक्षण और उपाय

Bulimia Nervosa : अक्सर बदलते लाइफस्टाइल और मानसिक तनाव के कारण लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इन्हीं में से एक गंभीर समस्या है 'बुलीमिया नर्वोसा'। यह एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर (Eating Disorder) है, जिससे पीड़ित व्यक्ति पहले तो एक ही बार में बहुत सारा खाना खा लेता है (Binge Eating) और फिर वजन बढ़ने के डर से या ग्लानि (Guilt) के कारण उस खाने को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है (Purging)। यह समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं और किशोरों (Teenagers) में अधिक देखी जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर यह ईटिंग डिसऑर्डर क्यों होता है? इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे संभव है?