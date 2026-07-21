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Bad Cholestrol LDL : फिट लोगों की जोखिम में जान! 87% वयस्कों में मिला खराब कोलेस्ट्रॉल

Bad Cholestrol LDL Risk : क्या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है? ICMR Report के मुताबिक देश के 87% लोगों में खराब कोलेस्ट्रॉल पाया गया है। जानें गुड (HDL) और बैड (LDL) कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? डॉक्टर से विस्तार से समझिए।
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भारत

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Chitra Badoliya

Jul 21, 2026

ICMR Report2026 cholesterol Triglycerides Fat soluble lipids

पतले हैं, पर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा? (Photo : AI)

Bad Cholestrol LDL Risk : अगर आप सोचते हैं कि आप दुबले-पतले हैं। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। शुगर कंट्रोल में है और वजन भी बिल्कुल सही है, तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं तो ठहरिए! भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) का नया अध्ययन इस मिथक को पूरी तरह तोड़ता है।

ICMR रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 87.3% वयस्कों (यानी हर 10 में से लगभग 9 भारतीय) के शरीर में कम से कम एक प्रकार का लिपिड (रक्त में वसा/फैट) असामान्य स्तर पर पाया गया है। मेडिकल साइंस में इस स्थिति को 'डिस्लिपिडेमिया' (Dyslipidemia) कहते हैं, जो आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बनती है।

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