Appendicitis: एपेंडिक्स का ‘मास्टर सिग्नल’ नाभि से दाईं तरफ क्यों खिसकता है दर्द? एक्सपर्ट्स से जानिए

एपेंडिक्स के दर्द की पहचान कैसे करें, जानिए। ( Photo: AI)
Appendicitis : पेट में दर्द होना एक ऐसी समस्या है, जिसे ज्यादातर लोग हल्के में ले लेते हैं। कभी इसे चूर्ण या पाचक खाकर दबाने की कोशिश की जाती है, तो कभी गैस या बदहजमी का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट दर्द का हर पैटर्न साधारण नहीं होता? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की मानें तो पेट दर्द का एक खास पैटर्न ऐसा भी है, जो किसी सामान्य गैस का नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदर पनप रही एक मेडिकल इमरजेंसी का सीधा इशारा होता है।
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