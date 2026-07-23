हर साल 58,000 मौतें, फिर भी लोग अनजान, जानिए क्या है जिम से लेकर सांप के काटने तक ‘मसल्स टूटने’ की जानलेवा बीमारी

Muscles Breakdown Disease Rhabdomyolysis symptoms causes treatment: रैब्डोमायोलिसिस कर रही है भारतीयों को परेशान, युवाओं में बढ़ रहा खतरा। (AI Creative)
Muscle Breakdown Disease: भागदौड़ की जिंदगी है, लेकिन कुछ वक्त निकालिए और सोचिए… एक व्यक्ति रोज की तरह जिम गया। कुछ घंटे बाद शरीर में असहनीय दर्द शुरू हुआ, हाथ-पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया और पेशाब का रंग चाय या कोला जैसा गहरा हो गया। अस्पताल पहुंचे जांच हुई तो पता चला कि उसकी मसल्स तेजी से टूट रही हैं और उनसे निकलने वाला प्रोटीन खून में घुलकर किडनियों तक पहुंच चुका है। डॉक्टर्स कह दें, अगर इलाज में जरा भी देर करते, तो मरीज की जान भी जा सकती थी।
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