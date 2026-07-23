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हर साल 58,000 मौतें, फिर भी लोग अनजान, जानिए क्या है जिम से लेकर सांप के काटने तक ‘मसल्स टूटने’ की जानलेवा बीमारी

Muscle Breakdown Disease: पेशाब का रंग चाय या कोला जैसा गहरा होना हो सकता है खतरे की घंटी। जानिए क्या है Rhabdomyolysis, जिम से लेकर सांप के जहर तक कैसे बनती है यह जानलेवा स्थिति। किडनी (ATK) और हार्ट फेल्योर से होती है मौत, भारत के लिए क्यों है बड़ा खतरा?
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भारत

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Sanjana Kumar

Jul 23, 2026

Muscles Breakdown Disease Rhabdomyolysis symptoms causes treatment

Muscles Breakdown Disease Rhabdomyolysis symptoms causes treatment: रैब्डोमायोलिसिस कर रही है भारतीयों को परेशान, युवाओं में बढ़ रहा खतरा। (AI Creative)

Muscle Breakdown Disease: भागदौड़ की जिंदगी है, लेकिन कुछ वक्त निकालिए और सोचिए… एक व्यक्ति रोज की तरह जिम गया। कुछ घंटे बाद शरीर में असहनीय दर्द शुरू हुआ, हाथ-पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया और पेशाब का रंग चाय या कोला जैसा गहरा हो गया। अस्पताल पहुंचे जांच हुई तो पता चला कि उसकी मसल्स तेजी से टूट रही हैं और उनसे निकलने वाला प्रोटीन खून में घुलकर किडनियों तक पहुंच चुका है। डॉक्टर्स कह दें, अगर इलाज में जरा भी देर करते, तो मरीज की जान भी जा सकती थी।

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