एमपी में भीषण गर्मी का कहर, पहली बार Warm Night Alert, यहां लू की भी चेतावनी

Warm Night Alert : वैसे तो मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। हालात ये हैं कि, सीजन में पहली बार प्रदेश के कई इलाकों में 'वॉर्म नाइट' का अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट राजधानी भोपाल के साथ - साथ सूबे के 9 शहरों में रात के समय प्रभावी रहेगा। ऐसे में आज रात संबंधित इलाकों में सबसे अधिक तापमान रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं, इंदौर और ग्वालियर में अधिकतम पारा 42 डिग्री के पार रहने की संभावना का है। मौसम विभाग ने प्रदेश के डिंडोरी जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की है। यहां तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना जताई जा रही है।