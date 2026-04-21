Big Update: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, रोल नंबर के साथ रहें तैयार, जल्द होगा जारी

CBSE 12th result 2026 date check online on cbse.gov.in result सीबीएसई 12वीं रिजल्ट पर बड़ा अपडेट
CBSE 12th Result 2026 Date: मध्यप्रदेश सहित देशभर के सीबीएसई 12वीं के छात्रों को अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज या कल में 12वीं क्लास के परिणाम को लेकर बड़ी आधिकारिक घोषणा कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड ने कॉपियों के मूल्याकंन का काम लगभग पूरा कर लिया है। परिक्षा में शामिल हुए सीबीएसई 12वीं के लाखों छात्र अपना रिजल्ट results.cbse.nic.in और cbse.gov.in पर देख सकेंगे। इसके अलावा छात्र DigiLocker और UMANG ऐप पर भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक, इस साल 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम' के जरिए पूरा कर लिया है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट 25 अप्रैल तक जारी कर सकता है।
सीबीएसई 12वीं के छात्र उमंग मोबाइल एप्लिकेशन पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र इस ऐप पर जाकर 'CBSE' सेक्शन में मांगी जानकारी दर्ज कर तुरंत अपना परिणाम देख सकते हैं।
12वीं के छात्र बिना इंटरनेट के भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने फोन से एक निर्धारित प्रारूप में मैसेज लिखकर 7738299899 पर भेजना होगा। इसके अलावा आईवीआरएस सेवा के माध्यम से भी कॉल करके अपने अंकों की जानकारी ली जा सकती है। इस सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को मिल सकता है, क्योंकि ग्रामिण इलाकों में स्लो इंटरनेट की समस्या रहती है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 93.70 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। भोपाल रीजन में 92.48 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में 1लाख 14 हजार 845 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 1 लाख 6 हजार 208 सफल हुए। वहीं भोपाल जिले के सीबीएसई स्कूलों के 11 हजार 26 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। सीबीएसई की दसवीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हुई। 11 मार्च को समापन हुआ।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग