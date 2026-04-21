Big Update: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, रोल नंबर के साथ रहें तैयार, जल्द होगा जारी

CBSE 12th Result 2026 Date: मध्यप्रदेश सहित देशभर के सीबीएसई 12वीं के छात्रों को अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज या कल में 12वीं क्लास के परिणाम को लेकर बड़ी आधिकारिक घोषणा कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड ने कॉपियों के मूल्याकंन का काम लगभग पूरा कर लिया है। परिक्षा में शामिल हुए सीबीएसई 12वीं के लाखों छात्र अपना रिजल्ट results.cbse.nic.in और cbse.gov.in पर देख सकेंगे। इसके अलावा छात्र DigiLocker और UMANG ऐप पर भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं।