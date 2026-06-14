स्टाइलिश नंबर प्लेट पर भोपाल ट्रैफिक पुलिस की हाईटेक नजर, जिन वाहनों पर HSRP नहीं उनके ‘घर चालान’

Bhopal Traffic Police Action: भोपाल ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर एक्टिव है और हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के साथ ही दोषपूर्ण, गैर मानक नंबर प्लेट वाले वाहनों पर नजर रखे हुए है। दरअसल शहर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत ट्रैफिक पुलिस पहली बार अत्याधुनिक आईटीएमएस कैमरों का उपयोग कर ऑटोमैटिक चालान जनरेट कर वाहन मालिकों के घर भेज रही है। इसकी मदद से न केवल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए बिना अब भी दौड़ रहे वाहनों, बल्कि ऐसे वाहनों के भी चालान काटे जा रहे हैं, जो स्टाइलिश हैं या अधूरे नंबर वाली नंबर प्लेट पर ही शहर में घूम रहे हैं।