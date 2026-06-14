” अधिकारी को बोलो- अभी के अभी भरे, डीजल लेकर ही जाएंगे ” भड़के महीदपुर विधायक

MLA Dinesh Jain मध्यप्रदेश में मानसून की आमद होनेवाली है। मौसम विभाग ने 3-4 दिनों में मानसून के दस्तक देने का पूर्वानुमान जताया है। इस पर किसान बोवनी की तैयारियों में जुट गया है। बुवाई के समय में किसानों को डीजल की दिक्कत हो रही है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। डीजल की किल्लत से किसान परेशान हो रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे ही कुछ किसानों ने महीदपुर के विधायक दिनेश जैन MLA Dinesh Jain की कार को रोका और उन्हें अपनी तकलीफ बताई। इस पर विधायक भड़क उठे और तुरंत संबंधित अधिकारियों को मोबाइल लगाकर किसानों को डीजल देकर राहत देने की बात कही। विधायक दिनेश जैन ने कहा कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर प्रशासन ने उचित कदम उठाने का भरोसा दिलाया।