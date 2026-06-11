MP के कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को किया मैसेज, पार्टी को दिया सबसे सुरक्षित विकल्प

Rahul Gandhi - एमपी से राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस से प्रत्याशी बनाई गईं मीनाक्षी नटराजन की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रहीं हैं। उनका नामांकन निरस्त कर दिए जाने के बाद से ही भोपाल से लेकर दिल्ली तक में जबर्दस्त हलचल मची है। बुधवार को नई दिल्ली में मीनाक्षी नटराजन के साथ कांग्रेस की केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों ने भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील की। आयोग ने दो घंटे में फैसला देने का आश्वासन दिया पर ऐसा किया नहीं। कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी का कहना है कि निर्वाचन आयोग ​भोपाल के रिटर्निंग अफसर का फैसला पलट सकता है। ऐसे कुछ केसेस हुए भी हैं जहां आयोग ने अपने निर्णय लिए हैं। इधर भोपाल में भी मीनाक्षी नटराजन को केस में कुछ राहत नहीं मिल सकी है। इस बीच प्रदेश के राजनैतिक हल्कों में भोपाल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता की पूर्व चेतावनी की चर्चा चल रही है। दिग्विजय सिंह सम​र्थक इस नेता ने पार्टी को सबसे सुरक्षित विकल्प सुझाया था। इस संबंध में कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी Rahul Gandhi को मैसेज भी किया था। उनकी सलाह अनसुनी कर हाईकमान ने मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी घोषित कर दिया जिनका नामांकन ही निरस्त कर दिया गया है।