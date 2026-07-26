Datia By Election : बीजेपी की ब्राह्मण-यादव वोट बैंक पर नजर, कांग्रेस ने अखिलेश यादव को साधा

Datia By Election दतिया उपचुनाव में अलग अलग जातियों की जीत हार में अहम भूमिका होगी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस यानि दोनों प्रमुख दल सभी वर्गों को साधने की कोशिश में लगे हैं। दतिया उपचुनाव में जीत के लिए जहां बीजेपी ने ब्राह्मण-यादव वोट बैंक पर नजर गड़ाई है वहीं कांग्रेस भी इसकी काट में जुटी है। पार्टी ने अखिलेश यादव को साधकर समाजवादी पार्टी का पूर्ण सम​र्थन हासिल करने का दावा किया है।