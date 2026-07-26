भोपाल को एक और रेलवे स्टेशन की सौगात, पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे रेलमंत्री

आपको बता दें कि, भारतीय रेलवे की ओर से 5 करोड़ रुपए खर्च कर निशातपुरा का पुराने रेलवे स्टेशन का नया डिजाइन किया है। यहां मालवा और राजकोट एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन गाडिय़ों को हॉल्ट देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे रेलवे ने मंजूर कर लिया गया है।