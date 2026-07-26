26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल को एक और रेलवे स्टेशन की सौगात, पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे रेलमंत्री

Nishatpura Railway Station : सीएम मोहन यादव के साथ-साथ भोपाल सांसद आलोक शर्मा और विधायक समेत शहर के नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 साल से हो रहा था स्टेशन शुरू होने का इंतजार।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 26, 2026

Nishatpura Railway Station

Nishatpura Railway Station (भोपाल को नए निशातपुरा रेलवे स्टेशन की सौहात Photo Source- Patrika)

Bhopal News : लंबे इंतजार के बाद आखिराकार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का निशातपुरा रेलवे स्टेशन 28 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल तरीके से मालवा और राजकोट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रेलवे स्टेशन का विधिवत उद्घाटन करेंगे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, सांसद आलोक शर्मा, विधायक समेंत बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे। इस स्टेशन को चालू करने की डिमांड पिछले 3 साल से हो रही थी।

5 करोड़ की लागत से रेनोवेट हुआ स्टेशन

आपको बता दें कि, भारतीय रेलवे की ओर से 5 करोड़ रुपए खर्च कर निशातपुरा का पुराने रेलवे स्टेशन का नया डिजाइन किया है। यहां मालवा और राजकोट एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन गाडिय़ों को हॉल्ट देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे रेलवे ने मंजूर कर लिया गया है।

गाड़ियों का ट्रैफिक लोड घटेगा

इस स्टेशन के चालू होने से भोपाल स्टेशन पर यात्री गाड़ियों का ट्रैफिक लोड कम होगा। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि निशातपुरा स्टेशन शुरू होने से तीन लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति स्टेशन पर दबाव कम होगा।

राजकोट-मालवा सहित इन ट्रेनों को हॉल्ट

-इंदौर-पटना-इंदौर (शनिवार/सोमवार) साप्ताहिक एक्सप्रेस।
-इंदौर-पटना-इंदौर (सोमवार, बुधवार/बुधवार,शुक्रवार) द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस।
-डा. आंबेडकर नगर-प्रयागराज जंक्शन-डा. आंबेडकर नगर एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
-अहमदाबाद-पटना-अहमदाबाद (रविवार/मंगलवार) साप्ताहिक
-इंदौर-बरेली-इंदौर (गुरुवार/बुधवार) साप्ताहिक एक्सप्रेस
-इंदौर-हावड़ा-इंदौर क्षिप्रा (मंगलवार, गुरुवार, शनिवार/सोमवार, गुरुवार, शनिवार) एक्सप्रेस।
-भुज-शालीमार-भुज एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

3 लाख से अधिक आबादी को मिलेगा फायदा

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, निशातपुरा स्टेशन शुरू होने से करीब तीन लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति स्टेशन पर यात्रियों का दबाव कम होगा तथा भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को नजदीक से रेल सुविधा मिल सकेगी।

कुछ चुनौतियां भी आएंगी

स्टेशन शुरू होने के बावजूद यात्रियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्टेशन तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड और शहर से सीधी कनेक्टिविटी अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है।

रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण कार्य जारी है, जिससे आवागमन प्रभावित है। साथ ही स्टेशन पर जलापूर्ति और कुछ अन्य परिचालन सुविधाएं भी अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो सकी हैं।

MP Weather : एमपी में एक साथ बारिश के दो सिस्टम एक्टिव, 5 जिलों में सतर्क रहने की अपील

ये भी पढ़ें
CG Weather Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 11:09 am

Published on:

26 Jul 2026 11:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल को एक और रेलवे स्टेशन की सौगात, पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे रेलमंत्री

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से फिर सुर्खियों में आए एमपी के पूर्व मंत्री, 16 महिलाओं की शिकायतों पर गंवाना पड़ा पद

MJ Akbar in the headlines following Dharmendra Pradhan resignation
भोपाल

कई देशों से भोपाल आ रहे हैं VVIP मेहमान, 10 दिन में शहर से पकड़े जाएंगे 1500 कुत्ते

BRICS Summit
भोपाल

‘गंगा नदी पर चिकन बिरयानी खाने से कोई कानून नहीं रोकता’ भोपाल में बोलें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां

Supreme court Justice Ujjal Bhuyan Ganga river Biryani case
भोपाल

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा- उनके कार्यों का मैं खुद रहा साक्षी

CM Mohan Yadav major statement regarding Dharmendra Pradhan resignation
भोपाल

MP Weather : एमपी में एक साथ बारिश के दो सिस्टम एक्टिव, 5 जिलों में सतर्क रहने की अपील

CG Weather Update
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.