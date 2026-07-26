MP Weather : एमपी में एक साथ बारिश के दो सिस्टम एक्टिव, 5 जिलों में सतर्क रहने की अपील

लंबे ब्रेक के बाद बीते कुछ दुनों से एक बार फिर शुरु हुए बारिश के दौर के चलते कई इलाकों में बारिश के कोटे में आई कमी में सुधार आना शुरु हो गया है। 20 जुलाई तक हुई बारिश से जहां प्रदेश में ये सामान्य से 17 फीसदी कम रही तो अब मौजूदा स्थितियों के अनुसार, ये अंतर घटकर करीब 11 फीसद रह गया है। हालांकि, अब भी प्रदेश में बारिश का स्तर औसत से पीछे है। अब तक प्रदेश में करीब 13 इंच (330.4 मिलीमीटर) बारिश दर्ज हुई है, जबकि इस समय तक 14.6 इंच (370.9 मिलीमीटर) बारिश होनी चाहिए थी। पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से 15 फीसद बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिक बारिश होने के कारण औसत स्तर से 8 फीसद कम बारिश रिकॉर्ड हुई है।