धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा- उनके कार्यों का मैं खुद रहा साक्षी

CM Mohan Yadav - केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र पर देशभर की तरह एमपी में भी खासी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही हैं। प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने उन्हें छात्र हित और शिक्षा सुधारों के लिए काम करनेवाला बताया है। धर्मेंद्र प्रधान की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से लेकर देश के केंद्रीय मंत्री तक की सार्वजनिक और राजनैतिक यात्रा में संगठन और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव का जिक्र किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान व ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि प्रधान को संगठन व सरकार में जो दायित्व मिला, उसे उन्होंने पूरी निष्ठा, दक्षता और समर्पण के साथ निभाया। सीएम मोहन यादव ने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा सुधारक बताया। उन्होंने कहा कि मैं खुद प्रधान के कार्यों का साक्षी रहा हूं।