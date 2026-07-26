भोपाल से फिर महंगा हुआ हवाई सफर, 20 फीसदी बढ़ा दिया दिल्ली-मुंबई का किराया

Bhopal to Delhi-Mumbai Airfare- एमपी की राजधानी भोपाल से हवाई सफर फिर महंगा हो गया है। राजा भोज एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई का किराया 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में जेवर एयरपोर्ट के लिए शुरू की गई डायरेक्ट फ़्लाइट सुविधा के प्राइस भी बढ़ा दिए गए हैं। एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो एयरलाइंस जैसे ऑपरेटर ने भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली सभी फ़्लाइट की बुकिंग की नई दरों को लागू कर दिया है। जो यात्री पहले टिकट बुक करवा चुके हैं उन्हें फायदा है, जबकि आज की तारीख में प्री बुकिंग करवाने वाले यात्रियों को बीती रात से बढ़ी हुई दर चुकानी होगी।