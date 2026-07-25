एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 6 कलेक्टर बदले, कई आइएएस अफसरों को किया इधर से उधर

केसी गुप्ता एसीएस, कुटीर एवं ग्रामोद्योग आयुक्त कृषि उत्पादन, एसीएस कुटीर एवं ग्रामोद्योग

सचिन सिन्हा डीजी, प्रशासन अकादमी एसीएस, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

राघवेंद्र कुमार सिंह पीएस, औद्योगिक नीति एवं एमएसएमई पीएस वन विभाग

संदीप यादव पीएस, वन व प्रवासी भारतीय पीएस, जल संसाधन

जॉन किंग्सली एआर सचिव, उद्यानिकी व नर्मदा घाटी विकास सचिव, औद्योगिक नीति, एमएसएमई

सुदाम खाड़े आयुक्त, इंदौर संभाग सचिव, मुख्यमंत्री

भास्कर लक्षकार आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति आयुक्त, इंदौर संभाग व नर्मदा घाटी प्राधिकरण इंदौर

कुमार पुरुषोत्तम एमडी, मंडी बोर्ड एएस, मुख्यमंत्री एवं एमडी मंडी बोर्ड

केदार सिंह शहडोल कलेक्टर एएस, लोक निर्माण विभाग

हर्षल पंचोली अनूपपुर कलेक्टर कार्यपालन संचालक, एप्को अदिति गर्ग मंदसौर कलेक्टर ओएसडी सह आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

प्रीति यादव आगर मालवा कलेक्टर कार्यकारी संचालक, औद्योगिक विकास निगम इंदौर

सिद्धार्थ जैन सीईओ, जिपं इंदौर उप सचिव, सीएस ऑफिस हिमांशु प्रजापति कार्यकारी संचालक, औद्योगिक विकास निगम इंदौर सीईओ, जिपं इंदौर