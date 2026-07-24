24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

Bhopal news: पत्नी की डेडबॉडी के पास बैठकर खूब रोया पति, मांगी माफी, नशे में गलती से हो गई हत्या

Murder of wife: नशे की हालत में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। होश आने पर शव के पास बैठकर रोता रहा और माफी मांगता रहा लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jul 24, 2026

Murder of wife: पुलिस ने पति का किया गिरफ्तार प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

Murder of wife: पुलिस ने पति का किया गिरफ्तार प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

Bhopal news: एमपी के भोपाल शहर में बीते दिन एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सबको परेशान कर दिया। यहां पर नशे में एक पति ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद उसके जीवन में सबकुछ बदल गया। नशे में उसने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया लेकिन नशा उतरने के बाद जब उसे हकीकत का अंदाजा हुआ तो वह पत्नी की डेडबॉडी के पास बैठकर खूब रोया। हालांकि वो अब जो कर चुका था उसे बदल नहीं सकता था। उसने पत्नी से कई बार माफी मांगी लेकिन अब पत्नी उसे कैसे माफ करती, क्योंकि वो अब इस दुनिया में थी ही नहीं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

ये है पूरा मामला

हबीबगंज थाना पुलिस के मुताबिक शांति नगर झुग्गी बस्ती निवासी रामप्रसाद उर्फ बबलू अहिरवार और 35 वर्षीय लता बाई पिछले कई वर्षों से एक साथ रह रहे थे। बताया जा रहा है कि रामप्रसाद लता बाई को अपनी दूसरी पत्नी बताता था। दोनों कबाड़ बीनने का काम करते थे। दोनों के बीच कई बार पारिवारिक विवाद हो चुके थे। पड़ोसियों का कहना है कि दोनों के बीच आए दिन लड़ाई होती रहती थी। बीते कुछ दिन पहले लता बाई बिना बताए कहीं चली गई थी। जब वह वापस घर लौटी तो दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई जो रात होते-होते गंभीर मारपीट में बदल गई।

घटना के समय राम प्रसाद नशे में था। उसने लात-मुक्कों से मारपीट कर पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने महिला का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।। पीएम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।

गायब हो गई थी पत्नी

पड़ोसियों का कहना है कि रात के समय जब घर से चीखने-चिल्लाने की आवाजें आईं तो बीच-बचाव किया। लेकिन आरोपी रामप्रसाद ने इसे अपना आपसी घरेलू मामला बताकर पड़ोसियों को वहां से भगा दिया। इसके बाद आरोपी ने लता बाई के साथ डंडे और हाथ-मुक्कों से जमकर मारपीट की। नशे में नाराजगी और गुस्से के कारण उसे पता ही नहीं चला कि कब पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है।

Rajgarh news: मंगेतर का दिया धोखा नहीं सह पाई 17 साल की छात्रा, 1 फोन कॉल के बाद सबको रूला गई, बोली – गुड बॉय

ये भी पढ़ें
Female student commits suicide: मंगेतर ने दिया धोखा (Photo Source: AI Image)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Jul 2026 11:54 am

Published on:

24 Jul 2026 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Bhopal news: पत्नी की डेडबॉडी के पास बैठकर खूब रोया पति, मांगी माफी, नशे में गलती से हो गई हत्या

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhopal news: स्मार्ट मीटर से बच रही 40% तक बिजली, 150 यूनिट तक उपभोक्ताओं को मिल रही छूट

Electricity consumers: बिजली उपभोक्ताओं को राहत (Photo Source - Patrika)
भोपाल

CAG Report: MP में 60113 करोड़ का हिसाब गायब! कैग की रिपोर्ट में खुलासा

MP State Finance cag report
भोपाल

कांग्रेस को मिले थे 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट, दतिया में कड़ी टक्कर के बीच बीजेपी को एक और चुनौती

Tough contest between BJP and Congress in Datia by election 2026
भोपाल

कौन बनेगा नया डीजीपी! सबसे बड़े पद की दौड़ में एमपी के 11 वरिष्ठ आइपीएस

11 senior IPS officers in the race for MP new DGP
भोपाल

युवक ने आवाज लगाई तो रुक गए सीएम मोहन यादव, धार में कार से निकलकर मिले मुख्यमंत्री

bhutta
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.