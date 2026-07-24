Bhopal news: पत्नी की डेडबॉडी के पास बैठकर खूब रोया पति, मांगी माफी, नशे में गलती से हो गई हत्या

Bhopal news: एमपी के भोपाल शहर में बीते दिन एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सबको परेशान कर दिया। यहां पर नशे में एक पति ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद उसके जीवन में सबकुछ बदल गया। नशे में उसने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया लेकिन नशा उतरने के बाद जब उसे हकीकत का अंदाजा हुआ तो वह पत्नी की डेडबॉडी के पास बैठकर खूब रोया। हालांकि वो अब जो कर चुका था उसे बदल नहीं सकता था। उसने पत्नी से कई बार माफी मांगी लेकिन अब पत्नी उसे कैसे माफ करती, क्योंकि वो अब इस दुनिया में थी ही नहीं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।